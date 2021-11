Quatorze candidats divisés en deux groupes, les « traîtres » et les « fidèles ». Les uns arriveront-ils à démasquer les autres ? Les participants sont pour la plupart connus du public. Bénédicte et Sébastien de « Vu à la télé », Florian du « Meilleur pâtissier 2020 » ou encore Stéphanie Clerbois de « Secret Story » font partie du casting de cette nouvelle émission de RTL-TVI, présentée par le chanteur et comédien Frédéric Etherlinck.

