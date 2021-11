«Koh-Lanta»: les larmes de Loïc en évoquant son ami Bertrand-Kamal

Pris comme un véritable échec, l’aventurier a évoqué son ami Bertrand Kamal, décédé en 2020 par après à Télé-Loisirs. Loïc a déclaré : « BK est la première personne qui m’est venue en tête. J’avais l’impression d’avoir eu le même parcours que lui. J’arrive chez les Rouges, je pars comme lui sur une épreuve… J’ai l’impression que c’est une malédiction qui me tombe dessus car, comme par hasard, que ce soit Alexandra, BK ou moi, on part là-dessus ».

Ce n’est pas la première fois que Loïc fait référence à celui qu’il considère comme son grand frère. C’est notamment lors de la victoire d’une épreuve d’immunité qu’il avait déclaré : « Cette épreuve, je l’ai vraiment vécue comme ça, comme si on était deux. J’ai ce souvenir, quand j’ai pris la noix de coco, je pensais fort à lui, j’avais vraiment l’impression d’être avec lui. J’avais eu ses parents au téléphone juste avant de partir sur Koh-Lanta, ils ne savaient pas que j’y participais bien sur et je leur avais dit que si je devais refaire l’émission un jour, je lui ferai honneur ».

La réaction de Laurent choque

À l’annonce de la défaite de Loïc, les internautes ont aussi remarqué les réactions de joie de Laurent. Déplacé ou dégoûtant, sur Twitter, les commentaires affluaient pour dénoncer le comportement de l’aventurier. À l’annonce de sa victoire, le candidat avait crié de joie : « Je croyais que j’étais c** mais en fait non ! ». Une remarque qui est mal passée, certains internautes écrivant : « Laurent me dégoûte dans cette saison. Je peux plus me le voir » ou bien « Laurent qui gueule de joie alors que Loïc est éliminé ? Le respect il ne connaît pas ? ».