Des parents dédommagés pour «famille trop nombreuse» après une erreur dans l’implantation d’un embryon

L’hôpital universitaire UZ Brussel doit payer des indemnités à un couple espagnol en raison d’une erreur dans l’implantation d’un embryon, rapporte mercredi les journaux De Standaard et Het Nieuwsblad. Le bébé né de cet embryon devait pouvoir offrir une greffe de moelle osseuse au premier enfant du couple mais les médecins ont implanté par erreur un autre embryon, et des jumeaux non compatibles avec leur frère sont nés.

Cette décision pose question notamment parce que « pour la première fois, un enfant en bonne santé est considéré comme un élément de perte », écrit De Standaard.