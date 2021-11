À la télé ce soir: «Au nom de toutes les autres» ou «Chernobyl»

« Chernobyl », à 20h05 sur TIPIK

Au procès des responsables de la catastrophe, Shcherbina, Khomyuk et Legasov viennent tour à tour expliquer le fonctionnement d'une centrale nucléaire et les raisons qui ont conduit à l'explosion du réacteur 4 de la centrale de Tchernobyl... avec toute la rigueur et la probité scientifique qui s'imposent. Des témoignages édifiants, qui mettent les nombreux dysfonctionnements de la chaîne de commandement en lumière, et qui mettent également en péril leur réputation et leur carrière.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Mary à tout prix », à 20h15 sur AB3 - Trois étoiles

de Bobby et Peter Farrelly (1998)

Ben Stiller, Matt Dillon et surtout l’humoriste britannique Lee Evans se surpassent dans cette comédie qui échappe totalement au pitoyable ordinaire des produits californiens du genre. Un vrai miracle, même dans le chef de Cameron Diaz, ce qui est tout dire.

« Espion(s) », à 20h55 sur Arte - Deux étoiles

de Nicolas Saada (2009)

En France, ce thriller d’espionnage a engendré une impressionnante vague de cocoricos abusifs, comme si la critique autochtone découvrait le genre, oubliant de brillants titres comme « L’affaire Farewell », « Secret défense », « Une affaire d’État » et « Moebius », datant pourtant tous de la décennie en cours, et plus aboutis. Ici, on surfe – volontairement ou non ? – dans une histoire laissant trop de zones d’ombre. Restent heureusement un très beau casting et une mise en scène plutôt élégante.

« Jusqu’à la garde », à 21h10 sur France 2 - Deux étoiles

de Xavier Legrand (2017)

En plein divorce, un couple se déchire la garde de ses deux enfants, lesquels ne veulent plus du père : avec ou sans raison ? Voilà toute la question posée par ce drame qui s’achève en véritable thriller ! Soit on admire sans réserve l’impitoyable réalisme dans la mise en scène et dans le jeu de Léa Drucker et Denis Ménochet, soit on estime que dans un tel choix, l’ouvrage va peut-être un peu trop loin. Et si on coupait la poire en deux, comme c’est de plus en plus souvent le cas, d’ailleurs, devant le juge ?

« SuperGrave », à 22h15 sur AB3 - Une étoile

de Greg Mottola (2007)

Pire ou mieux – c’est selon – qu’« American Pie » : l’humour gras des grands ados américains dans toute sa splendeur ! Qu’on aime ou qu’on déteste, on sait au moins à quoi s’attendre, c’est-à-dire au pire. Mais il y a des fois où le pire est drôle. Et ça aussi, il faut le reconnaître…