La famille de Céline Dion dézingue le film de Valérie Lemercier «Aline» (vidéo)

Lors de l’entretien, la marraine de la chanteuse commence en remettant en question la façon dont ont été dépeintes les relations entre les membres de la famille Dion : « Ma mère n’a jamais parlé comme ça à René, et Céline n’a jamais manqué de rien. On passe pour une gang de Bougon. Je connais leur histoire. Je m’excuse, mais à Charlemagne, on n’avait pas une cabane ».

Michel et Claudette Dion, les parrain et marraine de Céline Dion étaient invités dans « La semaine des 4 Julie ». Ils étaient présents pour réagir suite à la sortie du film « Aline », réalisé par Valérie Lemercier. Le film retrace la vie d’une jeune chanteuse, Aline, l’histoire reprend largement celle de Céline Dion. Valérie Lemercier souhaitait en faire un film hommage. Malheureusement, les choses n’ont pas été vues de cette façon pour la famille de la chanteuse.

Claudette Dion ajoute : « C’était toujours propre dans la maison. On dit toujours qu’on n’a jamais connu la misère parce que maman savait tout faire et que papa avait trois jobs. Je ne reconnais pas la langue, je ne reconnais pas la famille, je ne reconnais pas nos racines. Valérie Lemercier s’est payée un méchant trip sur le dos de la vie de Céline ».

Enfin, Michel Dion, qui fut le régisseur de la chanteuse pendant 30 ans, assure : « Quand je vois un film comme ça, et que je connais l’histoire, le film qu’on a vu Claudette et moi, ce n’est pas ce qu’on pense ». Claudette et Michel Dion reprochent surtout le manque de réalisme et la façon dont la jeunesse de Céline Dion a été fantasmé : « Pour maman et pour Céline, c’est allé chercher trop loin » conclut Michel Dion.