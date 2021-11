Fini les cow-boys et les Indiens au Buffalo Grill (vidéo)

Bufallo Grill change d’identité visuelle. Après 40 ans dans une ambiance Far West, avec les cow-boys et les Indiens, la chaîne de restauration fondée en 1980 par Christian Picart cherche à se renouveler. Le thème sera toujours inspiré de l’Amérique mais plus pour ses barbecues. Ainsi les Buffalo Grills veulent une ambiance « House of BBQ ».

Dans un spot publicitaire de l’agence Marcel, Buffalo Grill met en avant le gérant d’un restaurant de la chaîne en train de transformer la décoration du lieu. À chacune de ses initiatives, tour à tour un Indien et un cow-boy le regardent avec désapprobation. Finalement, vient le moment de s’en aller pour de bon et sur le dernier plan du spot publicitaire, l’Indien et le cow-boy repartent avec une énorme statue du bison. Buffalo Grill veut faire passer son message : « Bye bye far west, nouvelle déco, nouvelle ambiance, on a hâte de vous accueillir ».