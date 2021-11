Les parades de Noël RTL seront reportées à 2022

L’augmentation importante des cas de Covid-19 va probablement impacter les fêtes de fin d’année une fois encore. Suite aux nouvelles mesures prises par le gouvernement, de nombreux événements doivent être repensés. C’est le cas de la parade de Noël organisé par la chaîne RTL. Dans un communiqué presse, la chaîne explique que la parade aura lieu plus tard, en 2022, au lieu des 17 et 22 décembre prochains à Bertrix et à Mons.

« Pour respecter l’esprit des décisions prises dernièrement pour limiter la propagation du Covid 19 et pour préserver la santé de chacun, RTL Belgium a décidé d’annuler ses célèbres Parades de Noël » écrit RTL dans son communiqué.

La parade est ainsi modifiée une seconde fois après avoir été annulée en 2020 à cause de la situation sanitaire difficile. En 2019, la parade avait réuni plus de 100.000 personnes à Wavre et à Mons. La chaîne réalise des parades avec près de 200 figurants, des feux d’artifice et des chars illuminés. Mais RTL assure que même si elles auront lieu plus tard, les parades de Noël suivantes seront « plus féeriques que jamais ».