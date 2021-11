Drame évité de justesse: trois personnes risquent leur vie sur des rails de chemin de fer pour sauver une voiture (vidéo)

Infrabel a diffusé mercredi une vidéo d’un accident qui aurait pu être bien plus grave que ce qu’il a été. On y voit un automobiliste crasher sa voiture sur un passage à niveau, heurtant une des barrières, toujours levée. Rapidement, un autre véhicule passe sur les rails, et son occupant vient ensuite porter secours aux deux personnes dans la voiture accidentée.

À trois, pendant près de huit minutes, ils vont tenter de dégager le véhicule des rails, en vain. Sur les images captées par une caméra technique d’Infrabel, on voit les trois personnes pousser la voiture et remonter dedans pour la démarrer. Et au moment où les sirènes du passage à niveau se mettent à sonner, annonçant le passage imminent d’un train, les trois automobilistes restent malgré tout sur les rails, dans une dernière tentative de sauver le véhicule. Qui sera finalement écrasé par le train quelques secondes plus tard.