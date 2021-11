Valérie Lemercier réagit aux critiques des proches de Céline Dion sur son film «Aline»

Avec son film « Aline », qui retrace la vie d’une jeune chanteuse nommée Aline, Valérie Lemercier souhaitait rendre hommage à Céline Dion. Cependant, le long-métrage n’a pas été apprécié par plusieurs proches de Céline Dion, notamment son frère et sa sœur Michel et Claudette Dion .

Ceux-ci ont reproché à « Aline » d’être trop éloigné de la réalité. « Je ne reconnais pas la langue, je ne reconnais pas la famille, je ne reconnais pas nos racines. Valérie Lemercier s’est payé un méchant trip sur le dos de la vie de Céline », a notamment lancé Claudette Dion dans une émission de télé canadienne.

Interrogée dans la presse sur les propos des Dion, Valérie Lemercier a tenu à rappeler qu’elle faisait du cinéma et ne prétendait pas avoir réalisé une biographie. « Ce n’est pas un documentaire […] J’ai dit dès le début que ce film était une fiction et qu’il y avait beaucoup de choses qui ont été inventées et romancées. Ce qui m’intéressait, c’était d’avoir un peu de liberté pour raconter cette histoire », a-t-elle répondu.

« J’ai fait très attention à lui rendre hommage et à ne jamais l’abîmer elle et sa famille. Je pense que je ne me suis pas foutu de la gueule du monde », a encore ajouté Valérie Lemercier auprès du Journal de Montréal. Elle a d’ailleurs affirmé que d’autres personnes de l’entourage de Céline Dion, « qui ne se sont pas exprimées publiquement », avaient beaucoup aimé son film.

« La famille est grande. On ne peut pas plaire à tout le monde […] Je ne vais pas m’excuser d’exister et d’avoir fait ce film », a conclu l’actrice.