En voulant revendre sa maison, il découvre que deux pièces appartiennent à sa voisine

Voilà une histoire insensée. Michel et Laurence, habitants de la commune de Hensies (Hainaut), viennent de découvrir que deux pièces de leur maison, achetées en 2016, ne leur appartiennent en réalité pas. Une chambre et leur grenier sont en effet la propriété de la voisine. Une information que Michel et son épouse n’ont jamais sue, rapporte SudInfo.

Le couple, qui souhaite à présent vendre sa maison, se retrouve dans une situation bien compliquée. « Ça n’a pas du tout été mentionné par les notaires lors de la signature de l’acte, sinon je n’aurais pas signé », déplore aujourd’hui l’habitant de Hensies. Lorsqu’il a acheté la maison, l’annonce mentionnait quatre pièces à l’étage, dont un grenier aménageable. En cinq ans, Michel a rénové les lieux et donc investi pas mal d’argent dans les deux pièces qui appartiennent à sa voisine.

Il espère donc pouvoir s’arranger à l’amiable avec cette dernière. Sinon, il entamera une action en justice.