Angèle angoissée par la sortie de son documentaire: «Je n’aurais jamais cru me dévoiler autant»

J-1 ! Demain, vendredi, sortira le documentaire que tous les fans d’Angèle attendent. Pour la principale concernée, ce long-métrage est une fierté mais une fameuse source de stress aussi. « Je n’aurais jamais cru me dévoiler autant, je vous avoue j’ai un peu peur des réactions », a confié Angèle sur Instagram ce jeudi, « J’ai essayé d’être la plus juste et sincère possible, et c’était un challenge pour moi vu la dimension ‘populaire’ de mon métier ». Ce documentaire est pour elle une façon de remercier son public.