À la télé ce soir: la finale de «Danse avec les stars» ou «Dans l’ombre d’Hitchcock»

Place à la grande finale de «Danse avec les stars». Elles étaient 13 stars sur la ligne de départ. Et après onze semaines de concours, orchestré par Camille Combal, elles sont encore trois en compétition ! Trois stars qui ont proposé chaque semaine des prestations vertigineuses, bluffant autant notre jury d'exception que des millions de téléspectateurs ! Après des jours d'apprentissage et d'intenses répétitions, elles ont rendez-vous une dernière fois sur le parquet pour donner le meilleur lors d'une soirée mémorable ! Elles vont devoir proposer plusieurs danses et notamment leur prestation la plus marquante de la saison ! Leur objectif est simple : surprendre les téléspectateurs.

« Dans l'ombre d'Hitchcock », à 20h30 sur La Trois

D'Alfred Hitchcock, le grand public ne connaît que le géant du cinéma, le maître du suspense, facétieux, drôle, obsédé par les personnages de blondes en perdition et à la réputation de directeur d'acteurs despotique. Il fut le magicien suprême du cinéma et une star de la télévision, capable autant de nous faire rire que de nous faire peur. Mais qui connaît le véritable Hitchcock ? Lors de sa dernière apparition publique, «Hitch» rendait hommage à cette épouse, mère, coscénariste, monteuse, partenaire de toute une vie, Alma Reville Hitchcock.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Indiana Jones et le temple maudit », à 20h05 sur Club RTL - Trois étoiles

de Steven Spielberg (1984)

Le moins apprécié de la grande trilogie des « Eighties » n’en reste pas moins un grand spectacle d’une formidable virtuosité technique et épique.

« La promesse de l’aube », à 20h50 sur La Une - Trois étoiles

d’Éric Barbier (2017)

Près de 40 ans après Jules Dassin, c’est au tour de l’auteur provençal du « Dernier diamant » de revisiter ce vrai monument de la littérature française consacré au destin hors norme d’un personnage qui l’était tout autant ! C’est dans l’intensité du personnage de la mère juive de Romain Gary que se dégage le fil conducteur de l’ouvrage. Succédant à Melina Mercouri, Charlotte Gainsbourg est épatante.

« Adoration », à 22h00 sur La Trois - Trois étoiles

de Fabrice Du Welz (2019)

Depuis son terrible « Calvaire » de début de siècle, notre réalisateur bruxellois poursuit d’un film à l’autre sa quête d’un cinéma d’ambiance et d’images insolites. Quelque part entre « Bonnie & Clyde », « La malédiction » et « Jeux interdits », ce « river movie » très cinéphilique surprend, dérange et surtout interpelle sur la fascination de l’amour fou intemporel, dès le plus jeune âge.

« American Pie 2 », à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

de J.B. Rogers (2001)

La première suite de la comédie culte réalisée deux ans plus tôt par les frères Weitz évoque les vacances estivales du même quatuor gaffeur et de leurs multiples conquêtes. C’est toujours aussi américain et vulgaire, mais dans le genre, ça reste vraiment top et drôle jusqu’à la séquence finale en réelle apothéose.

« Manon », à 00h55 sur France 3 - Deux étoiles

de Henri-Georges Clouzot (1949)

Lion d’or à la Mostra l’année même de sa sortie, cette transposition de l’œuvre de l’abbé Prévost fut l’heure de gloire de Cécile Aubry.