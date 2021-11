Auriez-vous réussi le test de culture générale de Miss France 2022?

Le concours des Miss France approche. Le 11 décembre prochain, les Miss pourront mettre en avant leurs atouts pour faire élire leur région. Parmi les épreuves pour se sélectionner, les 29 prétendantes ont dû passer un test de culture général de quarante questions. Géographie, histoire, logique, langue et politique, le test est grandement attendu et est aussi l’opportunité de se tester soi-même. Voici pour vous les quarante questions auxquelles les Miss ont dû répondre. Bien entendu, les réponses sont à la fin de l’article, mais jouons le jeu jusqu’au bout !

b. La Bulgarie

c. La Norvège

2. Dans quelle ville le Parlement européen se situe-t-il ?

a. Bruxelles

b. Genève

c. Strasbourg

3. Quel est le nom du ministre de l’Intérieur actuellement ?

a. Christopher Castaner

b. Bernard Cazeneuve

c. Edouard Philippe

d. Gérald Darmanin

4. Les accords de Schengen correspondent à :

a. La création d’une armée européenne

b. La maîtrise obligatoire d’une seconde langue

c. La suppression des barrières douanières

5. La Convention de Genève (28 juillet 1951) concerne :

a. Le droit d’asile

b. Les rapports commerciaux entre la Suisse et les pays européens

c. La neutralité

6. En quelle année la peine de mort a-t-elle été abolie en France ?

a. 1968

b. 1974

c. 1981

7. En quelle année en France, les femmes ont-elles pu user pour la première fois du droit de voter ?

a. 1789

b. 1945

c. 1968

8. En quelle année le Mur de Berlin est-il tombé ?

a. 1961

b. 1989

c. 1990

9. Quel Roi de France fut guillotiné le 21 janvier 1793 ?

a. Charles X

b. Louis XVI

c. Louis XV

10. En quelle année l’Algérie est-elle devenue indépendante ?

a. 1948

b. 1956

c. 1962

Français

1. Qui est l’auteur du roman Germinal ?

a. Albert Camus

b. Émile Zola

c. Marguerite Yourcenar

d. Victor Hugo

2. L’adjectif « imminent » signifie :

a. Élevé

b. Important

c. Très proche

3. Faire preuve d’abnégation, c’est…

a. Se dévouer avec désintéressement

b. Être sournois

c. Répondre négativement à toute proposition

4. Un consensus est :

a. Une réunion officielle

b. Un article restrictif dans une loi

c. Un accord entre plusieurs personnes

5. Pragmatique signifie :

a. Incommode

b. Fantaisie

c. Pratique, concret

6. Comment écrivez-vous :

a. Atterir

b. Atterrir

c. Aterrir

d. Aterire

7. Que signifie « sous l’égide de » ?

a. Aux ordres de

b. Conduit par

c. Sous la protection de

8. Que signifie « altruisme » ?

a. S’intéresser et se dévouer à autrui

b. Prendre des risques

c. Réussir brillamment

9. Ostracisme signifie :

a. Étalage indiscret d’un avantage ou d’une qualité

b. Mise à l’écart dans un groupe

c. Développement du nationalisme dans un pays

10. Conjuguer le verbe « acquérir » à la 1ère personne du présent de l’indicatif :

a. J’acquiers

b. J’acquiert

c. J’acquis

d. J’acquière

Arts et spectacle

1. Par quelle spécialité Le Corbusier s’est-il surtout fait connaitre ?

a. L’architecture

b. La danse

c. La peinture

2. Comment se nomme la dernière mission de l’astronaute français Thomas Pesquet ?

a. Bêta

b. Proxima

c. Alpha

d. Omega

3. Qui a peint Le jugement dernier de la chapelle Sixtine à Rome ?

a. Léonard de Vinci

b. Raphael

c. Michel-Ange

4. Dans quelle ville un film peut-il recevoir le Lion d’Or ?

a. Venise

b. Deauville

c. Berlin

5. Dans quelle ville se sont déroulés les derniers jeux olympiques d’été ?

a. Séoul

b. Tokyo

c. Pékin

d. Osaka

6. Le festival d’Angoulême est consacré à ?

a. La BD

b. La littérature pour enfants

c. La musique

7. Citez deux villes où l’on peut voir un Panthéon :

a. Paris

b. Athènes

c. Rome

d. Washington

8. Quelle ville appelle-t-on « la Venise du Nord » ?

a. Bruges

b. Amsterdam

C. Hambourg

9. Quelle comédie musicale est devenue le plus gros succès de tous les temps ?

a. La La Land

b. Grease

c. West Side Story

d. Le Roi Lion

10. Quel est le titre français du dernier James Bond No time to die ?

a. On ne vit que deux fois

b. Vivre et laisser mourir

c. Mourir peut attendre

d. Meurs un autre jour

Géographie

1. Quelles sont les villes les plus éloignées parmi les paires suivantes ?

a. Lille-Rouen

b. Nice-Toulon

c. Angers-Lyon

2. Lequel de ces pays n’a aucune façade maritime ?

a. Pologne

b. Bulgarie

c. Hongrie

d. Roumanie

3. L’adjectif « austral » se rapporte à :

a. La moitié sud du globe terrestre

b. La moitié nord du globe terrestre

c. L’Australie

d. L’Autriche

4. Quel pays ne fait pas partie du Maghreb ?

a. Tunisie

b. Algérie

c. Turquie

d. Maroc

5. Quelle est la capitale du Sénégal :

a. Dakar

b. Abidjan

c. Bamako

d. Ouagadougou

Logique

1. Si 1 est égal à 5, 2 est égal à 25, 3 à 605, 4 à 10855, 5 est égal à quoi ?

a. 5 est égal à 1

b. 5 est égal à 2

c. 5 est égal à 5

d. 5 est égal à 25

2. Compléter cette suite logique : 89-87-83-77-69

a. 59

b. 47

c. 53

d. 62

3. Quel jour vient trois jours après le jour qui vient deux jours après le jour qui vient immédiatement après le jour qui vient deux jours après lundi ?

a. Mardi

b. Mercredi

c. Jeudi

d. Vendredi

e. Samedi

f. Dimanche

4. Quelles sont les trois qui manquent ? J-F-M-A-M-J-J-A-S- ?- ?- ?

a. M-A-M

b. J-F-M

c. J-O-A

d. O-N-D

e. D-M-A

5. J’ai 48 ans mais je n’ai fêté mon anniversaire que 12 fois, pourquoi ?

a. Parce que j’ai en réalité 36 ans

b. Parce que je suis née un lundi

c. Parce que je suis né le 29 février

d. Parce que je suis né un 31 décembre

e. Parce que je suis un homme

Les réponses

Révisions

1) c – La Norvège

2) a – Bruxelles

3) d – Gérald Darmanin

4) c – La suppression des barrières douanières

5) a – Le droit d’asile

6) c – 1981

7) b – 1945

8) b – 1989

9) b – Louis XVI

10) c – 1962

Français

1) b – Émile Zola

2) c – Très proche

3) a – Se dévouer avec désintéressement

4) c – Un accord entre plusieurs personnes

5) c – Pratique, concret

6) b – Atterrir

7) c – Sous la protection de

8) a – S’intéresser et se dévouer à autrui

9) b – Mise à l’écart dans un groupe

10) a – J’acquiers

Arts et spectacle

1) a – L’architecture

2) c – Alpha

3) c – Michel-Ange

4) a – Venise

5) b – Tokyo

6) a – La BD

7) a et c – Paris et Rome

8) a – Bruges

9) d – Le Roi Lion

10) c – Mourir peut attendre

Géographie

1) c – Angers-Lyon

2) c – Hongrie

3) a – La moitié sud du globe terrestre

4) c – Turquie

5) a – Dakar

Logique

6) a – 5 est égal à 1

7) a – 59

8) a – Mardi

9) d – O-N-D

10) c – Parce que je suis né le 29 février