Poker, nourriture, tensions: Coumba dévoile les coulisses de la résidence du jury final de «Koh-Lanta»

Comme lors de la saison dernière, les téléspectateurs de « Koh-Lanta : la Légende » n’ont encore vu aucune image de la résidence du jury final, où se retrouvent les candidats éliminés après la réunification. La raison est-elle que les retrouvailles entre certains aventuriers – on pense à Coumba et Clémence – se sont mal passées ?

Au cours d’un live avec ses abonnés sur Instagram, elle a répondu aux questions récurrentes de ses abonnés sur le sujet : « Est-ce que ça s’est frité ? Est-ce que ça s’est bagarré ? ». Et la réponse, c’est… non ! L’ambiance était en fait très détendue d’après la candidate au caractère bien trempé. Et pour cause : « Vous savez, un être humain avec l’estomac vide et un être humain avec l’estomac plein, ce sont deux choses différentes. Donc une fois qu’on a bien mangé, les tensions se sont apaisées ». « On se disait bonjour, on faisait des pokers, on faisait du sport, on mangeait comme des porcs. Il n’y avait pas d’embrouille », a confié Coumba, au risque de décevoir ses fans.

« C’était les vacances »

Toute animosité a visiblement disparu devant les assiettes remplies, et les co-aventuriers de Coumba ont pris la peine de lui apprendre à jouer au poker. Même si c’était peine perdue : « Teheiura se moquait de moi, parce que j’ai un visage tellement expressif que rien qu’en regardant mon visage, il arrivait à deviner les cartes que j’avais et ça m’énervait. Donc je suis une mauvaise joueuse de poker ! On m’a conseillé à l’avenir de mettre des lunettes de soleil ».

En somme, le passage par la résidence du jury final, « c’était les vacances ». « On jouait, on passait le temps, on faisait du sport, on rigolait, on se racontait nos vies, on bronzait, on nageait. Il n’y a pas eu une voix au-dessus de l’autre », a conclu Coumba.