Kanye West se confie sur son mariage et sa santé mentale dans une longue prière (vidéo)

Durant cette prière, Kanye West revient sur son année, pleine de chamboulement. Entre autres, il revient sur son mariage avec Kim Kardashian qui s’est fini par une demande de divorce en février dernier. Le chanteur aborde aussi sa santé mentale ainsi que sa campagne présidentielle. L’artiste commence tout d’abord sur sa famille et fait part de son envie de la « guérir » : « En ce Thanksgiving, je me sens tellement reconnaissant envers ma famille, mes fans et mes ennemis – nous vous aimons aussi. (…)Tout ce à quoi je pense chaque jour, c’est comment je peux réparer ma famille et guérir toute la douleur que j’ai causée. J’assume la responsabilité de mes actes ».

Des envies politiques

En parlant de sa famille, le rappeur glisse que sa femme, n’aurait pas apprécié son intérêt pour Donald Trump : « Ma femme n’a pas aimé que je porte la casquette rouge (la casquette « Make America Great Again » porté par Donald Trump). En tant que bonne épouse, elle voulait juste me protéger et protéger notre famille. En ne m’alignant pas avec les opinions politiques d’Hollywood, j’ai fait de nous une cible, et cela a été dur pour notre mariage ».

Kanye West revient aussi sur sa campagne présidentielle, passée relativement inaperçue. De cette période, le rappeur s’excuse encore auprès de sa femme : « Je me suis présenté aux élections présidentielles sans préparation adéquate et sans aucun allié. J’ai mis ma femme dans l’embarras en dévoilant des informations sur notre famille lors de ma seule et unique, dieu merci, conférence de presse ». Le rappeur s’était notamment positionné contre l’avortement lors de cette prise de parole. Il avait dévoilé avoir demandé à Kim Kardashian d’avorter alors qu’elle était enceinte de leur fille North. Kanye West s’était alors mis à crier « J’ai failli tuer ma fille ! J’ai failli tuer ma fille ! ». Au final, l’artiste avait recueilli moins de 60.000 votes lors des élections.

Sa bipolarité

Enfin l’artiste aborde sa santé mentale. L’artiste de 44 ans a été diagnostiqué bipolaire cinq ans plus tôt. Il fait référence à un épisode maniaque qui a eu lieu en 2016, durant lequel il a dû être hospitalisé et a été placé « sous traitement médicamenteux très lourd ». Depuis l’artiste confie ne pas avoir toujours pris ses médicaments correctement : « Depuis, ma prise de médicaments a été irrégulière, ce qui m’a rendu vulnérable à d’autres épisodes que ma femme, ma famille et mes fans ont dû endurer ».