Patrick Bruel se lâche sur les antivax lors de son concert à Bruxelles: «Ils commencent à nous saouler»

L’ambiance était au beau fixe comme le rapporte Sudinfo. Le chanteur semblait à l’aise avec son public qui s’est plusieurs fois confié notamment depuis l’arrivée du Covid dans nos vies. Le chanteur a fait part de son ressenti face aux personnes antivax en déclarant : « Dites à vos potes non-vaccinés qu’ils commencent à nous saouler ». Le chanteur a aussi tenu à féliciter l’effort collectif qui s’est mis en place depuis le début de la crise et ajoute que « c’est grâce à ça que nous pourrons continuer à nous voir ».

Patrick Bruel était en Belgique pour plusieurs concerts dont un concert acoustique intimiste au Cirque Royale à Bruxelles, jeudi dernier. À l’occasion de ses retrouvailles avec son public belge, le chanteur s’est laissé à des commentaires sur la situation sanitaire et surtout contre les personnes opposées au vaccin contre le Covid-19.

Patrick Bruel a partagé quelques anecdotes sur la façon dont il a vécu les confinements et restrictions en tant qu’artiste. Il a notamment organisé à plusieurs reprises des lives sur internet. « Et voir le nombre de gens qui me suivent monter en direct, 10.000, 20.000, 50.000. L’impression de chanter face à un stade » a-t-il déclaré.

Le chanteur a offert à son public un concert intimiste et a notamment ressorti des morceaux plus anciens, « parfois enfouis dans son registre ». L’artiste devrait de nouveau être de passage dans la capitale en mars prochain pour un concert à Forest National.