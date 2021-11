Wejdene réapparaît dans «Danse avec les stars» après un mois de silence

Depuis, la jeune femme a disparu des réseaux sociaux qu’elle affectionnait pourtant beaucoup avant. Quelques messages ont été postés après son élimination : « J’ai passé de merveilleuses semaines dans « Danse avec les stars », j’ai appris beaucoup de choses (…). J’ai un peu grandi, j’ai appris à prendre sur moi, être patiente et à danser, ce que je ne savais pas du tout faire. Je me suis peut-être découvert un petit potentiel que je ne soupçonnais pas et je remercie Samuel pour tout ce qu’il m’a appris. Pour sa sagesse, sa tendresse et sa bienveillance ». Puis un autre message quelques jours plus tard : « Ma santé n’a pas de prix, ma tournée sera la seule » et « C’était cool… Mais oubliez-moi » avant de supprimer tous ses abonnements.

C’était la finale de « Danse avec les stars » ce vendredi 26 novembre sur TF1. Pour l’occasion, les anciens candidats qui ont été éliminés au fur et à mesure de l’émission, sont revenus, dont Wejdene. La jeune chanteuse de 17 as avait participé à l’émission avec le danseur Samuel Texier avant d’être éliminée lors de la soirée du 22 octobre.

Un retour tendu

Vendredi dernier, la jeune femme était présente pour la finale et a esquissé quelques pas de danse avec son ancien binôme. Elle a ensuite exprimé quelques mots face à Karine Ferri quand cette dernière lui demande si elle a retenu des moments forts lors de l’émission : « Des moments forts ? Je n’en ai pas spécialement eu » avant de finalement se confier un peu plus devant l’insistance de l’animatrice : « Les débuts, le premier jour, la rencontre, la découverte des lieux et la cantine… C’était bon ! (Rires.) C’était surtout le début (…) Je me suis amusée sur le parquet, c’était trop bien ».

Ces commentaires ajoutés à son silence ce dernier mois ont soulevé de nombreuses questions chez les téléspectateurs et ses fans. Ces derniers s’inquiètent de la santé mentale de la jeune fille, probablement en surmenage à cause des émissions et de sa tournée en cours ou bien en tension avec son partenaire de danse. Les internautes relèvent surtout que la jeune femme ne donnait pas l’impression d’apprécier tout à fait la soirée.