Décès de Virgil Abloh, créateur chez Vuitton: de nombreuses stars pleurent sa perte (vidéo)

Kendall Jenner, Hailey Bieber, Drake, Winnie Harlow ou encore Gigi Hadid ont pris la plume pour parler du regretté Virgil Abloh. Il était directeur artistique des collections homme chez Louis Vuitton et créateur de la marque Off-White.

Ce dimanche, il a perdu la vie après une longue bataille contre le cancer. Il n’avait que 41 ans.

« J’ai le cœur brisé par la perte de mon cher ami », déclare Gigi Hadid. « Un ami pour tous, Virgil Abloh. Il était le meilleur. »

Isopix

Winnie Harlow, la jeune mannequin atteinte de vitiligo, le remercie pour ce qu’il a apporté au monde. « Que le visionnaire et l’icône reste en paix. Il a aidé à faire avancer la culture, à ouvrir des portes et casser des barrières. Il a permis à toute une nouvelle génération de créatifs de croire qu’absolument tout était possible. »

C’est également lui qui a confectionné la robe de mariée de Hailey Bieber. « De marcher pendant les défilés à avoir créé ma robe de mariée, sans oublier tous les moments incroyables qu’il y avait entre… Je n’oublierai jamais son impact. Nous t’aimons Virgil. »

« Il luttait en privé depuis des années », indique le communiqué de LVMH, annonçant la nouvelle tragique et signée par Bernard Arnault.