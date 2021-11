Le prince Charles nie être l’auteur des questionnements sur la couleur de peau des enfants des Sussex

Depuis lors, les spéculations concernant l’identité de cette personne ne cessent de captiver les internautes. Certains ont accusé le prince Philippe, pas inconnu des commentaires tranchés. Pourtant, les principaux concernés n’ont jamais confirmé cette rumeur.

Isopix

Aujourd’hui, c’est le prince Charles qui est accusé. Christopher Andersen, journaliste et auteur américain, a écrit dans « Brothers And Wives : Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan » qu’il s’agissait du grand-père d’Archie.

Loin d’accuser sans explication, il offre tout de même un contexte au commentaire. Selon son livre, cité par Page Six, la question s’est posée lors d’une conversation entre le fils de la reine d’Angleterre et son épouse, Camilla en 2017, le jour des fiançailles de Harry et Meghan.

Belgaimage

Il aurait déclaré se demander à quoi ressembleraient les enfants du couple. Ce à quoi Camilla aurait répondu « Hé bien, absolument magnifiques, j’en suis certaine ». Le couple n’en serait pas resté là. Le prince précisant sa pensée : « je voulais dire, quel teint penses-tu qu’ils auront ? »

Le porte-parole du prince Charles nie complètement les faits. « Il s’agit d’une fiction pure et simple qui ne mérite plus aucun commentaire. »

Harry et Meghan, n’ont eux, fait aucun commentaire pour l’instant.