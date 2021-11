Antoine de Caunes se confie sur sa dépression après avoir quitté «Le grand journal»

« C’est une pure dépression en fait, je n’avais plus goût à rien, j’avais du mal à me lever et pourtant il fallait que je continue à fonctionner puisque j’avais une hebdomadaire à assurer », a-t-il déclaré. « C’est très étrange dans ce genre de métier qu’on fait, où on avance quoi qu’il arrive, ‘the show must go on’ comme on dit. J’ai eu une période d’entre-deux où j’étais là sans être là, et ça a été assez douloureux », mais il faut en parler. »

Son livre est également une ode à sa femme Daphné Roulier. Il lui a même dédicacé « Perso ». Il y déclare que le soutien de son épouse a été déterminant dans sa capacité à surmonter cette épreuve. Marié avec elle depuis 2007, ils ont un fils, Jules.