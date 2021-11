À la télé ce soir: les Red Flames face à la Pologne et «Koh-Lanta»

Les Red Flames poursuivent leur campagne qualificative pour la Coupe du monde 2023 avec la réception des Polonaises à domicile. Un défi pas simple à relever pour des Belges 3es du groupe F après 4 journées, face aux actuelles 2es, qui n'ont toujours pas perdu et qui comptent une petite longueur d'avance sur elles au classement (8 points). Au match aller, les filles d'Ives Serneels n'avaient pu faire mieux qu'un résultat nul (1-1) à Gdansk.

Koh-Lanta : la Légende, à 21h05 sur TF1

A l'issue de l'épisode 11, Teheiura a été éliminé après avoir triché pour obtenir de la nourriture. Reconnaissant son erreur devant Denis Brogniart, il reste toutefois membre du jury final, qui vote pour élire le vainqueur de la saison. Malgré cet incident, la compétition ne faiblit pas pour les aventuriers qui demeurent dans la course.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Jimmy’s Hall, à 13h35 sur Arte - Trois étoiles

de Ken Loach (2014)

Moins pointu et davantage grand public en vieillissant, l’auteur de « Family Life » évoque une nouvelle page douloureuse de l’histoire de l’Irlande avec des lendemains d’indépendance qui déchantent, sur fond d’intolérance religieuse. Une reconstitution passionnante par son ambiance, son respect des points de vue, et surtout sa formidable humanité. Avec l’excellent Barry Ward en guise de vraie révélation.

Six Minutes to Midnight (1re TV), à 18h50 sur Be 1 - Trois étoiles

d’Andy Goddard (2020)

Tiré d’une histoire vraie, ce pur produit d’ambiance BBC ramène aux films qu’Alfred Hitchcock produisit à l’époque des « 39 marches » et « Espions sur la Tamise ». Face à l’excellent Eddie Izzard, c’est Judi Dench en personne qui partage la tête d’affiche féminine avec sa cadette suisse Carla Juri. Quant à la savoureuse « british touch », elle prend les traits de Jim Broadbent, l’un des seconds rôles les plus typiques du cinéma anglo-saxon.

Fast & Furious 5, à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

de Justin Lin (2011)

La séquence d’arrachage d’un coffre-fort de plusieurs tonnes par deux bolides survitaminés et celle de leur fuite dans les rues de Rio méritent à elles seules l’attention. Un plaisant divertissement qui ne se prend pas vraiment au sérieux. Le numéro 10 est déjà annoncé pour 2023…

La rivière rouge, à 21h15 sur C8 - Deux étoiles

de Howard Hawks (1948)

Le premier western très initiatique du futur auteur de « Rio Bravo » et les débuts fracassants du jeune Montgomery Clift confronté à John Wayne dont le rôle était à l’origine prévu pour Gary Cooper et Cary Grant. La sortie du film fut retardée par Howard Hugues en froid avec le réalisateur qu’il avait congédié des plateaux du « Banni ». Mais le « Duke » usa de tout son poids pour calmer le jeu…

Bad Teacher, à 20h10 sur Plug RTL - Une étoile

de Jake Kasdan (2011)

Aucun fan de Cameron Diaz ne voudrait rater cette comédie baptisée « Sale prof » au Québec, où la belle native de San Diego est prête à tout pour s’offrir les valeurs du beau Justin Timberlake. Elle en fait des tonnes mais heureusement, ce n’est jamais franchement désagréable, même si le script est souvent prévisible.