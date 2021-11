Les Belges qui vous rendent heureux (sondage exclusif)

Quelque 73% des Belges sondés se disent heureux et désignent les Diables rouges comme les personnalités qui leur apportent le plus de bonheur (ici le rassemblement sur la Grand-Place de Bruxelles en 2018). - BelgaImage

La crise du Covid-19, qui dure depuis près de deux années, avec son cortège de malades, de morts et de désastres économiques, a-t-elle ruiné le moral des Belges ? Il n’en est heureusement rien. Voilà le principal enseignement d’un sondage exclusif commandé par « Soir mag » auprès de l’institut Dedicated. À la mi-novembre, un échantillon représentatif de 1.002 Belges de plus de 18 ans a été interrogé par internet. Il en ressort que les trois quarts des Belges sont heureux, avec une proportion plus importante en Flandre, chez les hommes et chez les jeunes. Les Belges nous...