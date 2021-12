BMW M240i: la BMW parfaite?

La nouvelle Série 2 fait preuve d’une étonnante « normalité » dans un univers automobile de plus en plus prompt à la surenchère esthétique et à l’artificialisation. La voiture est dans la continuité directe de sa devancière, avec des proportions de coupé tout ce qu’il y a de plus pures : un long capot, un habitacle décentré vers l’arrière et une jolie petite malle. Celle-ci est encadrée de hanches musclées et de feux désormais à LED. Et à l’avant, cette Série 2 conserve également une calandre plutôt discrète, horizontale, loin des grands naseaux qui se généralisent sur les...