En français, on dit « ploum pouding » en désignant cette spécialité pâtissière dont nos voisins d’outre-Manche raffolent et qu’ils consomment le plus souvent au moment des fêtes de fin d’année. Voilà pourquoi, avec le temps, celui qui se fait aussi appeler « Christmas pudding » a l’honneur de figurer sur la table de Noël des Britanniques et même de bon nombre de Français vivant sur la Côte d’Opale. Le moment où le plum pudding, flambé au rhum ou au cognac, fait son entrée dans la salle à manger est généralement accompagné d’une salve d’applaudissements. C’est qu’on ne...