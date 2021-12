La gouroue qui voyait la Vierge

Sur son fauteuil roulant et aidée d’une bouteille d’oxygène, Éliane Deschamps assiste au bal des témoins. À la barre, partisans actuels, anciens fidèles et détracteurs se succèdent. La gouroue comparaissait en effet ces 22 et 23 novembre devant le tribunal correctionnel de Dijon pour « abus de faiblesse de nature sectaire ». Difficile pourtant d’imaginer que cette dame assez insignifiante de 67 ans, à la santé bancale, ait eu l’emprise décrite par d’ex-membres de la communauté « Amour et miséricorde », qu’elle a fondée en 1996. Pour comprendre les dessous de ce dossier...