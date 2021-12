Angèle nommée à six reprises aux MIA en Flandre

La chanteuse bruxelloise Angèle est la grande favorite des Music Industry Awards (MIA). Elle a été nommée six fois au total pour la double édition 2020-2021. C'est ce qu'ont annoncé mercredi matin les organisateurs, la VRT et VI.BE, le point de contact pour les artistes et le secteur de la musique.

Les prix du secteur musical flamand n'ayant pas pu être remis au début de cette année en raison de la crise du Covid, une double édition de l'événement aura lieu le 3 février 2022, couvrant les années 2020 et 2021. Le prix du Hit de l'année sera donc également décerné deux fois.

Angèle a été nommée six fois : dans les catégories Pop, Femme solo, Auteur/Compositeur, Vidéo musicale (pour la chanson "Bruxelles je t'aime"), Hit de l'année 2020 ("Oui ou non") et Hit de l'année 2021 ("Fever", avec Dua Lipa).

Balthazar, Regi et Zwangere Guy ont été nommés cinq fois. Tandis que Meskerem Mees, Bart Peeters, Sylvie Kreusch et Metejoor sont chacun nommés pour quatre awards. Stromae et Camille auront la possibilité de gagner trois MIA.

Il est également frappant de constater que la catégorie Urbain a été remplacée par Hiphop/r&b. Zwangere Guy, Lous and the Yakuza, Tourist LeMC et Yong Yello seront en compétition pour ce prix.

À noter également que l'auteur-compositeur Stefaan Fernande, décédé en septembre, a été nommé à titre posthume dans la catégorie Auteur/Compositeur.

Le public pourront toujours voter pour les gagnants dans les différentes catégories via mias.be jusqu'au dimanche 12 décembre. Seuls les MIA pour les catégories "œuvre", "auteur/compositeur", "spectacle vivant", "musicien", "producteur" et "vidéoclip" sont déterminés par l'industrie musicale elle-même. Il y aura également un prix pour l'ensemble des réalisations et un prix pour l'ensemble du secteur.

Belga