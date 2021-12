Sidaction modifie des scènes de sexe de films pour la journée mondiale de lutte contre le sida (vidéo)

Sidaction lutte depuis 25 ans pour la sensibilisation et la recherche contre le sida et le VIH. Elle est d’ailleurs la seule association sur ce domaine à financer la recherche. Comme le rapporte le HuffPost, l’association rappelle encore une fois que le port du préservatif est le seul rempart efficace contre les maladies sexuellement transmissibles.

Seulement 34 % des jeunes utilisent le préservatif systématiquement en 2021 selon un sondage de l’Ifop et 13 % des nouvelles découvertes de séroposivité concernent les jeunes de moins de 25 ans comme le montre les chiffres rapportés par Santé Publique France.

La directrice générale de Sidaction, Florence Thune a déploré dans un communiqué : « Les jeunes entendent peu parler du VIH, notamment à l’école. Les séances d’éducation à la sexualité sont obligatoires en théorie, mais dans la pratique leur mise en place est insuffisante ». Elle ajoute : « Il est urgent de mettre en place une éducation complète à la sexualité en contexte scolaire et dans les structures recevant des adolescents et des jeunes non scolarisés. Tous les sujets doivent être abordés : découverte de son corps, consentement, infections sexuellement transmissibles, incitation au dépistage, variété des moyens de prévention, orientations sexuelles… Il faut amener les jeunes à parler entre eux, à exprimer ce qui les intéresse et, à partir de ce dialogue, surviendront les questions de prévention ».