À la télé ce soir: «Les traîtres» et «Django Unchained»

Cette toute nouvelle émission est présentée par Frédéric Etherlinck. Elle met en scène des personnalités connues du petit écran, en particulier pour avoir fait de la téléréalité. On retrouvera, entre-autres, Claude, le fermier « cool, relax et détendu » de « L’amour est dans le pré », Stéphanie et Aurélie de « Secret Story » ou encore Pholien, le sportif de « Koh-Lanta ».

« Django Unchained » à 20h15 sur AB3

En 1858, dans le Sud des États-Unis, King Schultz, chasseur de primes, arrête un convoi d’esclaves et libère l’un d’entre eux, Django. Il pourrait bien être un précieux témoin pour retrouver les frères Brittle, dont la tête est mise à prix. Django les tue un peu plus tard. C’est le début d’une association…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Gosford Park » à 13h35 sur ARTE – Trois étoiles

de Robert Altman (2001)

Bien dans le style inimitable du réalisateur de « Prêt-à-porter », « Short Cuts » et « Un mariage », cette intrigue chorale bénéficie d’une écriture sans faille tirée d’un roman d’Agatha Christie (« Le Noël d’Hercule Poirot ») et d’un casting aussi réussi que luxueux. Attention : c’est une « première diffusion » hors BE 1.

« Philadelphia » à 20h05 sur CLUB RTL – Trois étoiles

de Jonathan Demme (1993)

Près de trente ans après sa sortie, l’ouvrage s’inscrit dans la catégorie des grands classiques du film de prétoire, devenu en somme un genre quasiment à part entière par rapport à son développement dans la production américaine contemporaine. En fait, les producteurs ont hésité entre le sida et l’homosexualité comme « cheval de bataille » principal du récit. Le premier l’a emporté assez largement. La preuve ? Toutes les scènes d’intimité tournées avec Antonio Banderas ont été supprimées au montage.

« Django Unchained » à 20h15 sur AB3 – Trois étoiles

de Quentin Tarantino (2012)

Déjà un triomphe avant sa sortie ! Certains sites le présentent carrément comme le meilleur film de tous les temps. Les mêmes sans doute qui ont longtemps plébiscité « Le bon, la brute et le truand » à ce poste très envié. Hommage sans détour au western en général et à sa déviance italienne en particulier avec la chanson du « Django » original de Sergio Corbucci et plein de morceaux jadis composés par Ennio Morricone. D’où un raffinement hors pair dont les moindres détails échapperont toutefois au commun des mortels.

« Plaire, aimer et courir vite » à 20h55 sur ARTE – Trois étoiles

de Christophe Honoré (2018)

L’auteur armoricain des derniers « Malheurs de Sophie » abandonne la Comtesse de Ségur pour une œuvre bien plus personnelle et contemporaine de son cru, abordant les amours homosexuelles de trois hommes d’âges variés, joués par Pierre Deladonchamps, Denis Podalydès et Vincent Lacoste. L’émotion, la sensibilité et même l’humour se mélangent.

« Gigi » à 20h35 sur La Trois – Une étoile

de Vincente Minnelli (1958)

Malgré son tournage (partiel) en bord de Seine, sa distribution essentiellement autochtone (Leslie Caron, Louis Jourdan, Maurice Chevalier…) et ses neuf Oscars, cette comédie musicale est avant tout typique de Broadway.