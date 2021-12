Testé pour vous: Philips 55OLED806

En exploitant ses deux pieds fixes, ce téléviseur OLED nous fait profiter de la technologie Ambilight à gauche, à droite et au-dessus. Si on choisit d'accrocher l'appareil au mur (en tenant compte de son épaisseur de près de 7 cm), les effets lumineux deviendront également perceptibles en bas de l'écran de 55 pouces, ajoutant encore à l'immersion dans l'ambiance. La technologie Ambilight reste le plus spectaculaire signe de différenciation des modèles Philips. L'autre, moins visible au premier abord, c'est le processeur P5 (ici dans sa 5e génération): le "cerveau" du téléviseur. C'est lui...