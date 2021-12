Michel Blanc au mieux de sa forme

La rencontre inattendue entre un livreur (H. Jemili) et un médecin à bout (M. Blanc). - France Télévisions

Le soir du réveillon de Noël, un vieux généraliste est de service dans Paris. Il est au bout du rouleau et en a ras le bol. Mais il y a pire : le physique ne suit plus. D’une urgence à l’autre, il perd ses dernières ressources quand le hasard met sur sa route un livreur Uber Eats plutôt débrouillard auquel il propose un « deal » totalement loufoque : intervenir à sa place en suivant ses indications par « téléphone intelligent », avec écouteurs bien sûr… Les vraies bonnes comédies françaises sont devenues assez rares, mais fort heureusement pas inexistantes. Et...