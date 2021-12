À la télé ce soir : « Indiana Jones et la dernière croisade » et « Adele : One Night Only » (vidéos)

« Adele : One Night Only », à 20h05 sur TIPIK

À l'occasion de la sortie de son nouvel album, la chanteuse Adele se livre à une performance live composée de ses plus grands succès et de titres inédits de son dernier disque très attendu par les fans. Une interview exclusive par Oprah Winfrey depuis sa roseraie complète le dispositif de cette émission spéciale.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Indiana Jones et la dernière croisade », à 20h05 sur CLUB RTL – 4 étoiles

de Steven Spielberg (1989)

Le troisième et dernier volet de la grande trilogie d’aventure des eighties et aussi le meilleur, grâce au charisme paternel de Sean Connery dont le personnage véhicule un second degré jubilatoire avec tout l’humour qui l’accompagne. Le meilleur gag reste quand même celui du fameux « no ticket » (« pas de billet ») dans le dirigeable.

« Opération finale », à 22h45 sur La Une – 3 étoiles

de Chris Weitz (2018)

Par l’auteur new-yorkais des films « American Pie », « La boussole d’or » et « Twilight, chapitre II : tentation », la reconstitution de l’extradition d’Adolf Eichmann par un commando du Mossad en Argentine, en 1960. Ironie de casting, c’est Ben Kingsley, jadis comptable d’Oskar Schindler dans le chef-d’œuvre de Steven Spielberg, qui incarne le glaçant logisticien de la Shoah. Le récit s’en tient aux faits et non au procès qui suivit, ce qui lui fut illogiquement reproché.

« Bean », à 20h15 sur AB3 – 2 étoiles

de Mel Smith (1997)

Rowan Atkinson sème la terreur au pays de l’Oncle Sam dans la première apparition au grand écran des aventures de Mr. Bean, grand comique de la télévision britannique. L’ouvrage a parfois du mal à tenir le rythme, mais certains gags sont tellement irrésistibles qu’il est impossible d’y… résister.

« Une heure de tranquillité », à 20h30 sur RTL-TVI – 2 étoiles

de Patrice Leconte (2014)

Cette adaptation de la pièce à succès de Florian Zeller permet à Christian Clavier de reprendre le rôle popularisé par Fabrice Luchini sur les planches. L’auteur des « Bronzés » a complètement refait le casting mais a voulu tourner rapidement avec une troupe connaissant son texte sur le bout des doigts. Du coup, tout va très vite, quasiment en temps réel. Sans surprise mais plutôt réussi, surtout si on apprécie les récitals de Clavier, ici confronté à Carole Bouquet, Valérie Bonneton, Stéphane De Groodt et Rossy de Palma.

« The Zookeeper », à 21h40 sur AB3 – 1 étoile

de Frank Coraci (2011)

Encore une comédie US bien grosse et bien grasse à l’image de son héros campé par Kevin James qui, en l’occurrence, se voit doter du don de parler aux sympathiques bébêtes… qui le lui rendent avec les intérêts.