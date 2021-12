Angèle a dévoilé son nouvel album !

Ce jeudi 2 décembre, la chanteuse belge Angèle était en live sur Instagram à l’occasion de son anniversaire. Confinée depuis une semaine après avoir contracté le coronavirus, la chanteuse s’est dit qu’un verre de vin, un grand gâteau au chocolat et le soutien de milliers de fans lui feraient le plus grand bien.

Et nous faisions partie du lot ! Alors quelle ne fût pas notre surprise quand, à 22 heures, la Bruxelloise annonce une grande nouvelle : la sortie anticipée de son nouvel album ! « Nonante-cinq » est sorti sur toutes les plateformes de streaming muscial le jour des 26 ans d’Angèle, ce vendredi à minuit. Avec une semaine d’avance. « Dans cet album j'y ai mis plein d'amour, plein de choses, il y a de tout. J'ai envie que vous puissiez l'écouter pour de vrai et que ce soit maintenant et qu'on fête mon anniversaire ensemble », a-t-elle expliqué à plus de 30.000 abonnés. « Je n'arrive pas à croire que je suis en train de vous lâcher ça. »

Instagram

« Un album plus personnel »

Dans son documentaire sorti fin novembre sur Netflix, Angèle ne tourne pas autour du pot : « Nonante-cinq » a été difficile à écrire, comme le veut la rumeur sur le second album, et sera très différent de « Brol », son premier disque à succès sorti en 2018.

Elle décrit un album plus personnel, un registre et des clips dans lesquels on ne l’attend pas. Elle interprète notamment « Démons » en duo avec le rappeur Damso. Un titre dont le clip sera d’ailleurs disponible le 3 décembre à midi.