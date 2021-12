Les Little Mix feront une pause après leur tournée « Confetti »

Les Little Mix ont annoncé qu’elles feraient une pause après leur tournée « Confetti » prévue en 2022.

Perrie Edwards, Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock et Jesy Nelson ont formé leur quatuor il y a 10 ans, dans l’émission britannique « The X Factor ». Ce n’est qu’en 2020 que le groupe a montré sa première faille avec le départ de Jesy Nelson pour cause de mauvaise santé mentale. « Nous voulions vous faire savoir qu'après la tournée Confetti en avril/mai de l'année prochaine, nous allons faire une pause avec Little Mix », a déclaré le quatuor. « Cela a été 10 années incroyables, une merveilleuse aventure non-stop, et nous pensons que le moment est venu de faire une pause pour nous ressourcer et travailler sur d'autres projets. Nous ne pouvons pas vous remercier assez pour votre amour et votre soutien sans fin depuis le début. Nous vous aimons tous tellement. »

Mais il ne s’agit ici bien que d’une pause et non d’une séparation. « Little Mix est là pour rester Nous avons des plans pour plus de musique, de tournées et de performances à l'avenir. Nous avons fait tellement de souvenirs incroyables avec vous tous, et nous avons hâte d'en faire tellement d'autres. Nous sommes sœurs et nous nous aurons toujours l'une, l'autre et vous, les fans, dans nos vies. Little Mix est éternel ! »