Chaque jour, ce sont plein d’objets qui disparaissent de chez vous ! Un bouton, une pièce, une clé… autant d’objets perdus qui se retrouvent on ne sait où… Mais si bien sûr, c’est simplement une famille de petites souris qui ne se gênent pas pour vous chiper tout cela pour décorer leur belle maison ! Profitez de leur absence – elles sont parties faire les courses – pour observer au travers de leurs fenêtres et pour retrouver ces objets dans leur maison. La « Maison des Souris » est un jeu coopératif d’observation et de mémoire. Durant le temps imparti (le temps où la...