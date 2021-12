Un nouveau docu sur le père de Mickey

Dans le cadre du magazine historique « Le temps d’une histoire », voici pour achever la soirée de ce vendredi un nouveau documentaire sur le père de « Mickey et Minnie », « Donald et Daisy », « Blanche-Neige », « Pinocchio », « Dumbo », « Bambi », « Cendrillon », « La belle au bois dormant », « Les 101 dalmatiens », « La belle et le clochard » et « Le livre de la jungle », pour ne citer que les principaux films d’animation produits du vivant de ce natif de Chicago,...