En voiture avec Maria Del Rio ! L’animatrice est l'ambassadrice de la campagne BOB

Le jour de l’an, 1 accident sur 3 est dû à l'alcool ! En temps normal, on déplore en moyenne 12 accidents impliquant un conducteur sous l’influence de l’alcool. C’est le constat qu’a observé l’institut VIAS, spécialisé en matière de sécurité routière. Alors pour lutter contre ce phénomène, VIAS met en place des actions de sensibilisation et de contrôle. Cette année, la campagne BOB d’hiver, qui a pour slogan : « Cette fois-ci, c'est moi BOB ! » est axée sur la prise de responsabilité. Et c’est Maria Del Rio, comédienne et animatrice sur Radio Contact, qui en est l’ambassadrice. Un concours permettra même aux gagnants de recourir à ses services en tant que BOB pour une soirée dans un restaurant pour 4 personnes ! « Maria viendra les chercher à bord de son véhicule estampillé BOB et les redéposera chez eux en sécurité une fois la soirée terminée », écrit l’Institut. « Je suis la première à aimer faire la fête, mais que j’en connais aussi les dangers », a réagi la comédienne. « Je suis fière de participer à cette campagne pour montrer que l’on peut très bien s'amuser tout en prenant ses responsabilités. Trop d'accidents dramatiques ont encore lieu de nos jours à cause de conducteurs alcoolisés. Cette prise de conscience est vitale: ne pas mettre sa vie ni celle des autres en danger, c'est possible grâce au héros de la soirée : BOB. » Consultez le site www.bob.be/concours pour participer.