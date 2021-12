Un accouchement sur «Koh-Lanta»: ce moment hors caméra qui a marqué Denis Brogniart

Le Parisien a dévoilé ce samedi une interview de Denis Brogniart, qui revient entre autres sur ses pires et meilleurs souvenirs dans « Koh-Lanta ». Parmi les pires souvenirs, il retient évidemment le décès de Bertrand-Kamal , mais également, à un moindre niveau, la tricherie de Teheiura .

Mais l’animateur phare du jeu d’aventure a surtout dévoilé une histoire dont il n’a jamais parlé dans les médias. Un moment hors caméra, qu’il décrit comme son meilleur souvenir, toutes saisons confondues. « Je me suis retrouvé sur une île perdue au Cambodge devant une maison où l’accouchement d’une femme se passait mal. J’appelle le médecin de ‘Koh-Lanta’, il l’ausculte et me dit : ‘On va sauver la maman, mais pas le bébé », a raconté Denis Brogniart, avant d’expliquer que cette situation délicate a finalement bien tourné.

« On l’a emmenée dans une maternité. Finalement, le bébé a été sauvé ! La maman a appelé cette petite fille Chance en cambodgien », a poursuivi l’animateur. En guise de remerciement, les parents de Chance ont offert un cadeau à Denis Brogniart : une fiole d’huile de coco, qu’il « garde précieusement ».