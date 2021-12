«High School Musical»: Monique Coleman a été soutenue par Corbin Blue après avoir perdu son bébé

Ce qui aurait dû s’apparenter à une réunion des plus joyeuses s’est transformée en drame pour Monique Coleman. La jeune femme, connue pour son rôle dans « High School Musical » devait rejoindre son amoureux dans les films Disney Corbin Blue pour un film de Noël de la chaîne américaine Lifetime.

Une réunion quinze ans après les films qui les ont fait connaître complètement différente pour Monique Coleman. Elle a en effet perdu le bébé qu’elle attendait peu avant le tournage de « A Christmas Dance Reunion ». Elle s’est confiée au magazine américain People sur le soutien qu’elle a reçu de Corbin Blue et de son épouse.

« Je pensais que j’allais être enceinte en tournant le film », se rappelle-t-elle. « Etant enceinte, j’avais vraiment hâte d’être en compagnie de Corbin et Sasha car je savais qu’ils auraient été capables d’être présents et de me soutenir dans cette expérience. Et quand j’ai appris que je ne l’étais plus, ils ont également été là pour moi d’une manière que je ne peux même pas décrire. »

Le 15 octobre dernier, la jeune femme a tourné un film sur le fait d’être enceinte et de perdre son bébé. Corbin Blue et son épouse y ont allumé une bougie en l’honneur de Monique Coleman. « Ils ont envoyé une photo et une prière et m’ont dit qu’ils pensaient à moi », déclare-t-elle. « Nous étions en quarantaine dans nos chambres respectives, mais pouvoir leur parler de cela et créer des liens avec eux dans cette période vraiment difficile où je suis seule dans une chambre, mais sans me sentir seule, c’était juste tellement spécial. »

Ce n’est pas la première fois que l’actrice perd son enfant à naître. Cela s’était déjà produit à l’été 2019.