La princesse Delphine convainc le jury pour ses premiers pas dans «Danse avec les stars» (vidéo)

Pour ses premiers pas sur le parquet, la princesse a dansé une valse viennoise avec son partenaire, Sander, sur une chanson de Rihanna. Le jury a été convaincu et a décidé de la garder pour la deuxième émission.

Nos confrères de Het Laatste Nieuws, qui ont suivi « Danse avec les stars », rapportent qu’elle a confié à son partenaire de danse être dyslexique. « Cela signifie que je ne connais pas non plus très bien la différence entre la gauche et la droite », a-t-elle déclaré. « Avec un peu de chance, je peux encore vous suivre. »

Le journal flamand estime qu’aucune marque de cette dyslexie était visible dans la prestation de la princesse. « La princesse a commencé – comme il sied à une vraie royauté – par une valse viennoise et a reçu de beaux commentaires du jury », ont-ils écrit.

C’est Nina Derwael qui a reçu les meilleurs scores. Tandis que Pieter Timmers a fini dernier. Il n’a toutefois pas été éliminé.

Katrin Kerkhofs, la femme de Dries Mertens, le Diable Rouge, co-présente l’émission.