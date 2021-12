«Danse avec les stars»: Michou et Elsa Bois seraient en couple

La danseuse avait pourtant nié au magazine Télé-Loisirs le lendemain. « Certains ont beaucoup zoomé et, apparemment, on aurait pu dire que… Mais non, il n’y a pas eu de bisou », déclarait-elle. Quoi qu’il en soit, il semblerait que les deux jeunes gens sont désormais en couple. C’est en tout cas ce qu’affirme le magazine Voici. Et ils auraient même des preuves à l’appui.

Selon eux, « oui, ils sont bien ensemble, et ils n’ont plus l’intention de le cacher ! », écrivent-ils. Ils se basent sur des photos des deux jeunes gens, main dans la main parcourant les rues de Paris, après la soirée de la finale.

Les deux intéressés n’ont pas fait de commentaire par rapport à cette histoire. Que ce soit vrai ou faux, ils auront en tout cas fait rêver les amateurs de « Danse avec les stars ».