Pascal Obispo réapparaît au Téléthon après son malaise sur scène (photos)

Pascal Obispo est un habitué de l’émission et est encore une fois venu cette année, malgré son malaise quelques jours plus tôt. Le chanteur s’était effondré avant de monter sur scène et a dû être hospitalisé par la suite. Alors qu’il avait annoncé sur les réseaux sociaux avoir dû annuler quelques dates de concerts pour se reposer, il s’est toutefois rendu sur France 2 pour retrouver Eugénie.

Depuis 2018, le chanteur est devenu ami avec Eugénie, 8 ans. La petite fille est atteinte d’une amyotrophie spinale, l’obligeant à se déplacer en fauteuil roulant. Sophie Davant qui animait l’émission avec Nagui a annoncé sur le plateau : « Il a eu un petit malaise, mais il a tenu à être là parce qu’il voulait voir Eugénie, sa copine qu’il retrouve depuis 2018. Ils vont interpréter une chanson ensemble ». Ensemble, ils ont réalisé un duo, la jeune fille au piano et Pascal Obispo au chant pour reprendre la comptine « A la claire fontaine ».

La venue du chanteur a failli être compromise après l’évolution de son état de santé. Il semblerait que Pascal Obispo ait subi une grosse fatigue et du surmenage le poussant à annuler des concerts. Sur les réseaux sociaux, il avait notamment écrit après l’annonce de l’annulation de certains de ces concerts : « Je suis profondément désolé pour ce concert et ces retrouvailles manqués hier soir à Toulouse. Vous me connaissez, je ne suis pas homme à renoncer. Nous ferons ce concert, tout comme ceux de cette semaine, mais un peu plus tard car à l’heure où je vous parle, mon état ne le permet pas ».

