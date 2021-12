Aux Pays-Bas, un médecin arrive en Saint Nicolas pour vacciner les personnes âgées

C’est un cadeau un peu moins agréable que des chocolats qu’a distribué Saint Nicolas à Rotterdam, aux Pays-Bas. Depuis la semaine dernière, le médecin généraliste connu du grand public, Matthijs van der Poel a décidé d’enfiler son costume de Saint Nicolas pour aller administrer des troisièmes doses de vaccin aux personnes âgées.

Selon le journal Algemeen Dagblad qui rapporte l’information, le médecin de Rotterdam a usé de nouvelles méthodes. Matthijs van der Poel s’est rendu chez les personnes âgées pour qu’elles n’aient pas à se déplacer et ainsi faciliter les rappels de vaccination des personnes plus fragiles. « Pour nos premières doses, ça avait duré trois heures. Ici, ça ne prend qu’un quart d’heure » explique Anja, 77 ans au journal. Elle a pu bénéficier de la présence de Saint Nicolas dans son salon pour avoir une troisième dose. Le médecin en a profité pour rappeler l’importance de la vaccination et de la troisième dose dans la lutte contre le Covid-19 : « Un rappel du vaccin contre le corona est important, car vous allez maintenant fabriquer beaucoup d’anticorps ».