À Lyon, une pétition est lancée pour offrir un logement à un SDF qui a sauvé un homme dans un incendie

L’incendie s’est déclaré dans le 5e arrondissement du Vieux Lyon, suite à la chute d’un radiateur. Interviewé, Fabrice explique qu’il n’a pas réfléchi et est tout de suite parti à la rescousse de l’homme : « Je n’ai pas réfléchi, je suis entré dans le bâtiment, j’ai trouvé le monsieur qui était allongé trois mètres derrière la porte. Il était conscient, mais il ne bougeait plus. Je l’ai pris par les pieds et je l’ai sorti et après tout a cramé ». Le brocanteur s’en est sorti avec seulement des blessures légères aux mains.

Lundi 29 novembre, la boutique d’un brocanteur a été prise dans les flammes. Fabrice, un sans-abri est allé sauver propriétaire des lieux et le sortir du brasier à temps. Depuis, une pétition qui compte déjà 40.000 signatures a été lancée pour féliciter le geste de Fabrice. Les signataires demandent que le maire de Lyon trouve un logement pour Fabrice et le récompense pour son geste, rapporte BFM Lyon.

L’auteur de la pétition écrit dans son texte : « C’est une belle histoire qui s’est déroulée à Lyon lundi 29 novembre. Un commerçant, pris au piège des flammes dans sa boutique du quartier Saint-Jean, a été sauvé par un SDF, Fabrice, qui faisait la manche au bout de la rue avec son chien. Après un appel à l’aide d’un ami du propriétaire du magasin en feu, il pénètre dans le brasier. On souhaite que ce SDF soit décoré par les instances et qu’il puisse bénéficier d’un travail et d’un logement au vu de son acte de bravoure et cela montre que même à la rue on est intégré à la société… car son acte est héroïque ».

L’auteur de la pétition demande notamment que le maire de Lyon, Gregory Doucet reçoive Fabrice. La pétition est aussi adressée au préfet du Rhône, Pascal Mailhos.