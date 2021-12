La bourde de Soprano pendant le Téléthon fait réagir les internautes

Cette année, Soprano était le parrain de l’émission. Le chanteur a d’ailleurs déclaré : « Je suis très fier d’être aux côtés des malades, de leur famille, des chercheurs, des bénévoles qui se mobilisent toute l’année dont je connais les combats, la passion, l’énergie, le dévouement. Grâce à la fidélité et à la générosité des donateurs, le Téléthon a changé le destin d’enfants qui étaient condamnés. Pour donner encore le plus de moyens à la recherche, les familles peuvent compter sur mon total engagement ».

Ce week-end avait lieu le Téléthon, rendez-vous annuel pour sensibiliser et collecter des dons pour financer la recherche sur les maladies rares. Pour l’occasion, de nombreuses célébrités se rassemblent pour inciter aux dons mais aussi pour parler avec des personnes en situation de handicap et expliquer ce que représentent ces maladies. Lors de cette 35e édition, 73 millions d’euros ont été récoltes.

Le chanteur a aussi pris le micro pour chanter. Pris dans le moment, Soprano a voulu impliquer le public en disant par deux fois : « Tout le monde les bras en l’air ». Une phrase anodine mais qui a tout de même fait réagir des internautes. Ces derniers ont rappelé que certaines personnes présentes étaient atteintes de myopathies et de fait, ne pouvaient pas bouger, encore moins lever les bras en l’air.

Ce n’est pas la première fois qu’un artiste lâche cette phrase maladroite dans ce contexte. En 1996, François Feldman avait fait la même en lançant au public : « Tout le monde debout ». Vingt ans plus, les enfants du groupe Kids United avaient lâché la même phrase.

Une bourde qui n’a pas empêché une fois de plus de réaliser un travail de sensibilisation autour des maladies rares et de collecter une somme importante. L’an dernier, la 34e édition du Téléthon avait rapporté plus de 58 millions d’euros de dons pour la recherche, des résultats en net baisse suite aux confinements.