Muriel Robin se confie sur un secret de famille: «Mon père n’est pas mon père» (vidéo)

La comédienne a confié avoir découvert sa filiation d’une façon bien particulière : « Je l’ai su parce que j’ai écrit un livre et à la fin du livre, la personne avec qui j’ai travaillé m’a dit : « On va aller voir la meilleure amie de ta maman », qui est toujours vivante, Juliette. Elle me dit que mon père n’est pas mon père. Elle me dit qui est mon père. Et, je vois très bien qui c’est. Puisque c’était des personnes qui faisaient les marchés, mes parents faisaient les marchés quand j’étais gamine et ils faisaient les marchés à côté. Donc, je vois très bien qui il était. J’aimais beaucoup cet homme d’ailleurs » a-t-elle expliqué.

Muriel Robin a ainsi compris la relation qu’entretenait sa mère avec cet homme depuis plusieurs années. Elle ajoute aussi avoir découvert par la même occasion un demi-frère : « Alors, ça me fait redécouvrir un demi-frère, qui, quand j’étais sur les marchés et que je le voyais, quand j’avais 12 ans, je le regardais en me disant : « Il ne me déplaît pas lui… » Coup de pot, on n’a rien fait ! » a-t-elle lancé pendant l’interview.

Muriel Robin a tout de même insisté sur le fait que son père l’ayant élevé restait son père. Suite à cette découverte, elle explique avoir été finalement un enfant illégitime : « Quand on est illégitime, alors on est bancal ! On ne vous veut pas, donc si on se met dans la tête de ma mère à ce moment-là, je suis l’enfant de son amant. Qu’est-ce qu’elle va faire ? Est-ce qu’elle va le dire à son amant ? Est-ce qu’elle va le dire à son mari ? Qu’est-ce qui va se passer ? (…) Donc, avant d’arriver, on est déjà un problème ! » a-t-elle finalement conclut.