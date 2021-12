Des bijoux en or de l’époque de Néfertiti trouvés dans des tombes de l’âge de bronze à Chypre

Des bijoux en or, en ivoire, en argent mais aussi des pierres précieuses, des vases et des amphores ont été retrouvés dans des tombes à Chypre. Au total, des archéologues de l’université de Göteborg ont trouvé plus de 150 squelettes et 500 objets dans ces tombes, rapporte Géo. Les tombes ont été identifiées en 2018 et depuis les chercheurs étudient les éléments trouvés. Les os, très fragiles ont passé plus de 3.000 ans sous terre, dans un sol salé, les rendant très friables.

Grâce aux différents objets présents, les chercheurs en ont déduit que les tombes étaient destinées à des riches membres d’une famille dirigeante de la ville. Le professeur Peter Fischer, responsable des fouilles déclare à Géo : « Les découvertes indiquent qu’il s’agit de tombes familiales pour l’élite dirigeante de la ville. Par exemple, nous avons trouvé le squelette d’un enfant de cinq ans avec un collier en or, des boucles d’oreilles en or et un diadème en or. Il s’agissait probablement de l’enfant d’une famille puissante et riche. Nous avons également trouvé un taureau en céramique. Le corps de ce taureau creux comporte deux ouvertures : une à l’arrière pour le remplir d’un liquide, probablement du vin, et une au niveau du nez pour y boire. Apparemment, ils organisaient des festins dans cette chambre pour honorer leurs morts ».