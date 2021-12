La Sagrada Família poursuit son ascension

Inspirée par la nature, la Sagrada Família emporte son visiteur au cœur d’une forêt de colonnes qui s’élèvent vers le ciel. L’atmosphère y est douce et baignée d’une lumière colorée qui traverse les vitraux. Située au centre de la plaine de Barcelone, et à égale distance entre la mer et la montagne de Tibidabo, la basilique monumentale est devenue au fil du temps et de son histoire tourmentée le symbole de la ville. Au début de sa construction, en 1882, la Sagrada Família apparaissait sous un style néogothique avant qu’Antoni Gaudi, ce jeune architecte espagnol de 31 ans qui voulait tutoyer les étoiles, ne reprenne le projet et le transforme en un monument moderne, ambitieux et unique au monde. Il allait ouvrir la porte à un chantier colossal qui n’a quasiment jamais cessé depuis son lancement. Depuis près de 140 ans, dans ce lieu toujours en mouvement et en perpétuel changement, les architectes se succèdent à travers les époques pour poursuivre et achever l’œuvre du maître catalan.