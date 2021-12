Achats en ligne: 1 Belge sur 3 déjà arnaqué!

À l’approche des fêtes de fin d’année, la tentation est grande de rester au chaud, loin de la cohue et du virus, pour faire ses achats. Certains ont déjà pris l’habitude de se promener virtuellement dans les rayons des boutiques en ligne : 1 Belge sur 10 fait ses courses par internet chaque semaine. C’est ce qui ressort d’une enquête menée par Axa Partner selon laquelle « les Belges optent de plus en plus pour les achats en ligne » : en 2019, ils étaient 85 % à utiliser peu ou prou ce moyen de shopping. Un chiffre qui « est passé à 93 % cette année ». Une tendance lourde qui n’est pas sans risques : « Les commandes en ligne tournent parfois mal. Alors qu’en 2018 et 2019, seulement 14 et 19 % des Belges avaient été victimes d’une arnaque lors d’une commande en ligne, ce chiffre est désormais monté à 31 % », souligne l’étude.