Affaire Jubillar: le mari ne lâche rien

Le 16 décembre, cela fera un an que Delphine Jubillar n’a plus donné le moindre signe de vie. Dans des circonstances troublantes et en pleine nuit, elle a disparu du domicile conjugal de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Son mari Cédric s’est rapidement retrouvé dans le viseur des enquêteurs, qui le soupçonnent d’avoir tué celle qui planifiait de refaire sa vie avec son amant. Depuis le 18 juin, le peintre-plaquiste de 34 ans est en détention provisoire, mis en examen pour meurtre. Ce 4 décembre, il a été entendu par les juges d’instruction pour un deuxième interrogatoire à sept semaines d’intervalle. Cette fois, il a dû s’expliquer sur le déroulé précis de la soirée du drame.