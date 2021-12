Angèle annonce la sortie anticipée de ses CD et vinyles

Après avoir accéléré la sortie de son album « Nonante-Cinq », sur les plateformes de streaming, Angèle annonce l’avancée de la date de sortie de ses CD et vinyles. Le jeudi 2 décembre, à l’occasion d’un live sur Instagram la chanteuse a annoncé que son album était disponible à partir de minuit. Le clip de « Démons » en duo avec le rappeur Damso a été dévoilé le jour suivant, le 3 décembre.

Désormais, la chanteuse annonce dans un post sur Twitter que ses CD et vinyles seront disponibles dès ce mercredi 8 décembre en magasin. Angèle annonce qu’après avoir dévoilé elle-même son album en avance, elle devait avancer la sortie des disques. Rendez-vous donc en magasin pour obtenir votre version physique de l’album « Nonante-Cinq ». Angèle décrit son nouvel album comme plus personnel, avec un registre et des clips dans lesquels on ne l’attend pas.